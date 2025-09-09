Во Франции предложили объявить импичмент Макрону

BFMTV: Оппозиция внесла в парламент проект импичмента Макрону

Партия «Непокоренная Франция» внесла проект резолюции по отстранению от власти президента республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщила председатель движения Матильда Пано, передает BFMTV.

«Правительство [бывшего премьер-министра Франсуа] Байру уходит в отставку. Макрон должен последовать за ним, потому что на нем лежит ответственность за нестабильность во Франции (...). Сегодня мы подали ходатайство об импичменте Макрону», — заявила она.

По данным газеты Le Figaro, документ подписали 86 депутатов, из которых большинство входят в партию «Непокоренная Франция». Подписанты обвиняют Макрона в «нарушении конституции по нескольким пунктам» , в «самодержавии» и в «угрозе Франции».

Ранее правительство премьер-министра Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили недоверие 364 голосами против 194. Во многих городах Франции прошли празднования, люди несли плакаты и баннеры, а также открывали бутылки с шампанским.