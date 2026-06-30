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23:06, 30 июня 2026МирЭксклюзив

Раскрыты опасения Израиля из-за действий США

Профессор Рабкин: Израиль опасается производства F-35 в Турции из-за утраты превосходства
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: U.S. Central Command / AP

Израиль опасается решения администрации президента США Дональда Трампа о производстве истребителей F-35 в Турции из-за возможной утраты превосходства в военном потенциале на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Яков Рабкин, заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета (Канада), автор книг «Сионизм в 101 цитате» и «Израиль, война и мiръ».

Рабкин назвал поводом для беспокойства Тель-Авива сообщения о том, что Дональд Трамп якобы обещал подарок президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в рамках предстоящего саммита НАТО 7-8 июля в Анкаре. Эксперт отдельно напомнил о заявлении вице-президента США Джей Ди Вэнса, что «Израиль не может решать все проблемы национальной безопасности с помощью убийств».

Осуждение Израиля в США непреклонно растет, что со временем может вылиться в сокращение ему военной помощи. Показательно, что Нетаньяху обещает превратить Израиль в «супер-Спарту», способную противостоять всем странам региона и без американской помощи

Яков Рабкинзаслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

По мнению политолога, решение Тель-Авива признать геноцид армян продиктовано стратегическими соображениями и нацелено на привлечение армянского лобби в Конгрессе США к борьбе против усиления военно-промышленного сотрудничества с Турцией.

Израиль готов хвататься за любую соломинку, поскольку находится в непростой ситуации, после того как вовлек США в безнадежную войну против Ирана. Мораль и историческая правда тут, понятно, ни при чем

Яков Рабкинзаслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

14 июня телеканал Fox News заявил, что Дональд Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выругался в его адрес, потребовав прекратить дальнейшие атаки. Позднее глава Белого дома лично рассказал о попытках держать израильского премьера «в здравом уме».

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