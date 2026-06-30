Раскрыты опасения Израиля из-за действий США

Израиль опасается решения администрации президента США Дональда Трампа о производстве истребителей F-35 в Турции из-за возможной утраты превосходства в военном потенциале на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Яков Рабкин, заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета (Канада), автор книг «Сионизм в 101 цитате» и «Израиль, война и мiръ».
Рабкин назвал поводом для беспокойства Тель-Авива сообщения о том, что Дональд Трамп якобы обещал подарок президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в рамках предстоящего саммита НАТО 7-8 июля в Анкаре. Эксперт отдельно напомнил о заявлении вице-президента США Джей Ди Вэнса, что «Израиль не может решать все проблемы национальной безопасности с помощью убийств».
Осуждение Израиля в США непреклонно растет, что со временем может вылиться в сокращение ему военной помощи. Показательно, что Нетаньяху обещает превратить Израиль в «супер-Спарту», способную противостоять всем странам региона и без американской помощи
По мнению политолога, решение Тель-Авива признать геноцид армян продиктовано стратегическими соображениями и нацелено на привлечение армянского лобби в Конгрессе США к борьбе против усиления военно-промышленного сотрудничества с Турцией.
Израиль готов хвататься за любую соломинку, поскольку находится в непростой ситуации, после того как вовлек США в безнадежную войну против Ирана. Мораль и историческая правда тут, понятно, ни при чем
14 июня телеканал Fox News заявил, что Дональд Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выругался в его адрес, потребовав прекратить дальнейшие атаки. Позднее глава Белого дома лично рассказал о попытках держать израильского премьера «в здравом уме».