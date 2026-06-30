Холанд превзошел Роналду по одному показателю

Норвежский форвард Холанд обошел Роналду по количеству голов в плей-офф чемпионатов мира

Норвежский форвард Эрлинг Холанд обошел нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду по одному показателю. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Норвежец забил победный гол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Кот`д Ивуаром (2:1). Этот мяч стал для него первым в матчах плей-офф мировых первенств. Роналду же не забил ни одного гола в матчах на вылет. Отмечается, что игра с Кот`д Ивуаром стала для Холанда первой в плей-офф чемпионата мира, в то время как Роналду провел восемь таких матчей в карьере.

Помимо этого, Холанд стал первым за 72 года футболистом, который забивал в каждом из трех дебютных матчей на мундиале. Ранее это удавалось только аргентинцу Гильермо Стабиле в 1930-м и венгру Шандору Кочишу в 1954 годах.

Ранее Роналду стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира. Этого успеха он добился в матче группового этапа ЧМ-2026 с командой Узбекистана (5:0).