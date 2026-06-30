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23:17, 30 июня 2026Культура

Киркоров подтвердил примирение с Шаляпиным после 18 лет ссоры

Филипп Киркоров появился на совместном видео с Прохором Шаляпиным и заявил о примирении
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров подтвердил, что помирился со своим коллегой Прохором Шаляпиным. Об этом он рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что певцы не общались более 18 лет, находясь в конфликте. Филипп Бедросович появился в видео вместе с Шаляпиным и удивился высокому росту певца.

«Бог со мной! Нет, ты со мной, Прохор! Ну скажи мне хорошие слова! Готов ли помириться? А мы с тобой ссорились?» — заявил болгарский певец.

Ранее Шаляпин рассказал о примирении с Киркоровым. Исполнитель отметил, что отношения разрушились из-за двух женщин, вставших между ними.

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