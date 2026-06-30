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22:57, 30 июня 2026Мир

Британия проведет военную реформу по образцу Украины

Великобритания пересмотрит военную стратегию, делая ставку на дроны по примеру Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Alice Sacco / Reuters

Министерство обороны Великобритании объявило о смещении приоритетов с крупных и дорогостоящих военных платформ в сторону массового развертывания беспилотных летательных аппаратов, автономных систем и ускоренных циклов боевых инноваций. Как отмечается в заявлении ведомства, украинский конфликт служит ключевой моделью для заимствования опыта.

Как пишет Politico, десятилетиями основой британской военной мощи оставались военно-морские силы — авианосцы и атомные подводные лодки. Однако конфликт на Украине, по мнению собеседников издания, выявил уязвимость дорогостоящих систем и настоятельную потребность в наращивании запасов недорогих беспилотников и боеприпасов, а также переходе к целеуказанию на основе искусственного интеллекта.

«Технологии на поле боя меняются со скоростью молнии. Очевидный урок Украины в том, что дроны изменили характер войны», — пояснил Росс Эксли, вице-президент по оборонной стратегии британской технологической компании Hadean, входящей в правительственный Совместный совет оборонной промышленности.

Бывший британский дипломат и эксперт по безопасности Тим Уилласи-Уилси отметил определенную иронию в текущей ситуации: «Есть некоторая ирония в том, что Британия начала обучать украинцев еще в 2022 году, а теперь они во многом могут обучать нас, показывая, как нужно вести войну сегодня».

Ранее лидер Рабочей партии Британии Джордж Галлоуэй признал, что Великобритания вовлечена в противостояние с Россией на Украине оружием, деньгами и медийным влиянием.

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