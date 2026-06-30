В Британии признали вовлеченность в конфликт с Россией на Украине

Галлоуэй: Британия вовлечена в противостояние с Россией оружием и деньгами

Великобритания вовлечена в противостояние с Россией на Украине оружием, деньгами и медийным влиянием. Об этом заявил лидер Рабочей партии Британии Джордж Галлоуэй в беседе с РИА Новости.

«Солдатами, оружием, деньгами, дипломатической и медийной поддержкой британцы полностью вовлечены в эту войну против России», — признал Галлоуэй.

По его словам, смена премьер-министра Великобритании может привести к изменению внешней политики, однако это покажет время.

Ранее Галлоуэй пожаловался на преследование со стороны британских властей, однако заявил, что пока не планирует подаваться на получение российского гражданства.