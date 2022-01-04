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В ООН оценили заявление лидеров ядерной «пятерки»

Генсек ООН Гутерриш приветствовал заявление стран ядерной «пятерки» о предотвращении войны

Фото: Yana Paskova / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал совместное заявление лидеров ядерной «пятерки» о недопустимости ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Об этом говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика, передает ТАСС.

Согласно сообщению, Гуттереш ценит признание ядерными державами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в том числе согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее лидеры ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Их совместное заявление было опубликовано на сайте Кремля. Как отметили представители пяти государств, ядерное оружие должно служить исключительно оборонительным целям и быть направленным только на сдерживание агрессии всех игроков на международной арене.

Марина Совина
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