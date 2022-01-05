50-летняя телеведущая прошла по улицам в наряде без нижнего белья

Британская телеведущая Аманда Холден прошла по улицам Лондона в наряде без нижнего белья и подверглась критике в сети. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 50-летнюю знаменитость, когда она покидала студию радиостанции Heart Radio. Она была одета в серый трикотажный топ бренда Zara с вырезом в области декольте, черную облегающую юбку длины миди и пальто такого же цвета. Образ Холден дополнили черные туфли-лодочки на каблуках, сумка и солнцезащитные очки.

Читатели издания обругали внешний вид телеведущей в комментариях под снимками. «Она так жаждет внимания!», «Аманде пора повзрослеть. Новый год, старые привычки», «Правило для женщин, которые хотят, чтобы на работе к ним относились серьезно: носите одежду, которая не просвечивает соски», «Вульгарная женщина», «Опять она забыла бюстгальтер», — высказывались они.

В декабре 2021 года Аманда Холден показала фигуру в бикини и взволновала фанатов. На размещенном в сети кадре она запечатлена на фоне океана в голубом комплекте бикини бренда Melissa Odabash. «Какая сексуальная фигура!» — хвалили ее поклонники.

