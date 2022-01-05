Токаев рассказал об идущем бое под Алма-Атой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под Алма-Атой сейчас идет упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями минобороны страны, передает РИА Новости.

Токаев рассказал, что властям Казахстана «хорошо известно» о бесчинствах террористов в разных городах. По его словам, в данный момент под Алма-Атой идет бой с участием ВВС страны.

«Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное, захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия. Ведут бои с курсантами училищ», — подчеркнул он на совещании.

Ранее Токаев заявил о захвате террористами пяти самолетов в Алма-Ате. Он добавил, что город подвергся нападению, разрушению и вандализму. Токаев отметил, что террористические банды, устроившие беспорядки в Казахстане, прошли серьезную подготовку за границей.