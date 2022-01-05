Токаев заявил о захвате террористами самолетов в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения заявил, что аэропорт и пять самолетов в Алма-Ате захвачены «террористами». Его слова приводит «Интерфакс».

«Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алматы захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты», — заявил лидер страны, добавив, что город подвергся нападению, разрушению, вандализму.

Он также заявил, что террористические банды, устроившие беспорядки в Казахстане, прошли серьезную подготовку за рубежом. По словам Токанева, сейчас воздушно-десантное подразделение Министерства обороны ведет бой с террористическими бандами под Алма-Атой. «Террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом», — заявил он.

Ранее Токаев в ходе своего обращения попросил о помощи партнеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил, что считает обращение уместным и своевременным.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.