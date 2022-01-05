Токаев обратился за помощью к ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал Токаев. Он заявил, что считает обращение уместным и своевременным.

«На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — добавил президент Казахстана.

Ранее с предложением обратиться к ОДКБ выступил первый космонавт-казах Токтар Аубакиров.