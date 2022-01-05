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В Казахстане призвали ввести войска ОДКБ в страну

Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров: давайте прибегнем к помощи ОДКБ

Фото: Sputnik / РИА Новости

Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров призвали ввести войска ОДКБ в страну. Его слова в эфире телеканала «Хабар 24» передает РИА Новости.

По словам Аубакирова, оказалось, что в Казахстане «не хватает собственных сил». «Давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор», — предложил он.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Данный режим ограничивает передвижение, вводит запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и автомобилей.

Марина Совина
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