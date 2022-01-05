В Казахстане ввели чрезвычайное положение

На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Данным режим ограничивает передвижение, вводит запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и автомобилей.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов ввел режим ЧП в Нур-Султане с 5 по 19 января.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.