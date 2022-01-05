Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В столице Казахстана ввели чрезвычайное положение

Президент Казахстана Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Нур-Султане до 19 января

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов ввел чрезвычайное положение (ЧП) в столице республики с 5 по 19 января, передает ТАСС.

В указе главы государства говорится, что режим ЧП был введен в Нур-Султане для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан.

В связи с этим в городе вводится комендантский час с 23:00 до 07:00.

Ранее в связи с протестами в Казахстане режим ЧП был введен в Алматинской и Мангистауской областях.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

4 января начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки проходили и в других городах страны. Позже Токаев принял отставку правительства.

5 января в Актобе толпа прорвала полицейское оцепление и ворвалась в здание акимата. Нападения на административные здания произошли также в Шымкенте и Таразе. Там были выбиты стекла, двери и причинен материальный ущерб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В столице Казахстана ввели чрезвычайное положение
В Казахстане начали отключать интернет из-за митингов
Бизнес-джеты массово вылетели из Казахстана в Европу
Российский Ил-76 приземлился в Алма-Ате
У резиденции президента в Алма-Ате раздались выстрелы
Горящая резиденция президента Казахстана в Алма-Ате попала на видео
«Роскосмос» оценил ситуацию в Байконуре
Стали известны подробности о семье убитой в Костроме пятилетней девочки
Травматолог призвал россиян не кататься на тюбингах пьяными
Власти казахстанского города вышли к протестующим
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter