В столице Казахстана ввели чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов ввел чрезвычайное положение (ЧП) в столице республики с 5 по 19 января, передает ТАСС.

В указе главы государства говорится, что режим ЧП был введен в Нур-Султане для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан.

В связи с этим в городе вводится комендантский час с 23:00 до 07:00.

Ранее в связи с протестами в Казахстане режим ЧП был введен в Алматинской и Мангистауской областях.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

4 января начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки проходили и в других городах страны. Позже Токаев принял отставку правительства.

5 января в Актобе толпа прорвала полицейское оцепление и ворвалась в здание акимата. Нападения на административные здания произошли также в Шымкенте и Таразе. Там были выбиты стекла, двери и причинен материальный ущерб.