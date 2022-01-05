Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алма-Ате и в Мангистауской области в связи с протестами, режим будет действовать с 1:30 5 января до полуночи 19 января. Об этом во вторник, 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента.

5 января Вводится режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области из-за протестов

Кроме того, в Алма-Ате на период чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 7:00. Въезд в город и выезд из него на период ЧП ограничен.

В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года Указ президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева

Разгон протестующих

Вечером 4 января на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками. Беспорядки начались и в других крупных городах. Протестующие отказались уходить с улиц города, полиция начала проводить задержания. В этот же вечер в Алма-Ату ввели бронетехнику, на окраинах города заметили бронетранспортеры.

Также появились видео, на которых видно, как силовики применяют для разгона протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Центральная площадь Алматы, где собрались около тысячи человек, оказалась затянута едким дымом. Некоторые протестующие участвуют в избиении полицейских и погромах служебных машин сотрудников правоохранительных органов.

Обращение президента Казахстана к нации

4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к нации по-русски. Он заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию.

Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

Кроме того, он пообещал, что все законные требования митингующих будут внимательно учтены. Президент добавил, что в среду, 5 января, состоится рабочее совещание по всем этим вопросам.

Протесты может использовать Запад

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) заявил, что протесты в Казахстане может использовать Запад. Он рассказал РИА Новости, что похожая ситуация была ранее в Киргизии, где в результате протестов менялась власть.

Население Казахстана не смогло не отреагировать на наступление на социально-экономические возможности граждан. То, что было подспудно, сегодня вспыхнуло Дмитрий Новиков Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Политик уточнил, что это не обязательно приведет к похожим результатам, а также напомнил о движении «желтых жилетов» во Франции. По словам Новикова, социально-экономическая ситуация в Казахстане хуже, похожей ситуацией в 2014 году воспользовались «для прихода к власти правые силы на Украине». Он заключил, что в большинстве стран СНГ требуется пересмотр социально-экономической политики, так как там накапливались проблемы после распада СССР.

Из-за чего протестуют граждане?

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста стоимости газа для машин. Они потребовали снижения цены на сжиженное топливо, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах митингующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики, а в Актау пригрозили продолжать протестовать, пока к ним не придет действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

