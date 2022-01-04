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Обстановка на площади Республики в Алматы попала на видео

«Военный обозреватель» опубликовал видео обстановки на площади Республики в Алматы

На площади Республики в казахстанском Алматы идут столкновения митингующих с силовиками. Обстановка на месте событий попала на видео, опубликованном в Telegram-канале «Военный обозреватель».

В район беспорядков стянуты значительные силы силовиков, которые применяют газ и светозвуковые гранаты для разгона протестующих. Центральная площадь, где собрались около тысячи человек, затянута едким дымом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к нации по-русски. Он заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию. Также президент призвал граждан не поддаваться на провокации «внутри и извне», назвав призывы митингующих абсолютно незаконными.

До этого 4 января Токаев обратился к участникам «газовых» протестов в стране, заявив, что правительство приняло решение о снижении цены за сжиженный газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр (8,5 рубля). Он также попросил демонстрантов «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества».

Протесты против роста цен на газ для машин начались в Мангистауской области Казахстана 2 января. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

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Марина Совина
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