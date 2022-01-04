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Президент Казахстана обратился к протестующим

Президент Казахстана попросил демонстрантов «не следовать призывам деструктивных лиц»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам «газовых» протестов в стране. Его заявление было опубликовано на официальной странице казахского лидера в Twitter.

Он рассказал, что правительство приняло решение о снижении цены за сжиженный газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр (8,5 рубля), и попросил демонстрантов «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества».

Прочие требования социально-экономического характера Токаев пообещал рассмотреть отдельно, в частности — во время рабочего совещания 5 января.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты стали протестовать против роста цен на газ для машин. Они потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики, а в Актау пригрозили «стоять до тех пор, пока не приедет Токаев».

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Варвара Кошечкина
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