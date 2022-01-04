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В Казахстане участники «газовых» протестов призвали Назарбаева уйти из политики

В Актау протестующие против роста цен на газ для машин потребовали отставки правительства

Кадр: Sputnik Казахстан / YouTube

В казахстанском городе Актау протестующие против роста цен на газ для машин потребовали отставки действующего правительства. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

В ночь на вторник, 4 января, в Актау участники «газовых» протестов собрались на площади Ынтымак перед зданием областной администрации. Там они установили палатки и юрту и призвали к отставке правительства. Отмечается, что митингующие скандировали «Шал, кет!» («Старик, уходи!») — лозунг, который звучит на многих протестных акциях, участники которых выступают за уход первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики.

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По словам одного из местных жителей, протестующие также огласили резолюцию, в которой потребовали от властей искоренять коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы и снижать уровень безработицы. Он добавил, что к утру площадь Ынтымак была оцеплена полицией, а проезд туда был заблокирован.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста цен на газ для машин. Они потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10,2 до 20,5 российского рубля) за литр. Сообщалось, что полиция попыталась разогнать протестующих и применила к ним силу.

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Варвара Кошечкина
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