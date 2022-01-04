Полиция Казахстана применила силу против участников «газовых» протестов

Полиция Казахстана применила силовые методы против участников «газовых» протестов в Актау. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ).

На видео, которое поступило в издание, видно, что вечером в понедельник, 3 декабря, сотрудники силовых органов, взявшись за руки, силой оттеснили протестующих и начали брать их в оцепление наподобие кеттлинга (метод полицейских, который подразумевает удержание участников демонстрации в кольце без возможности выйти).

По данным корреспондента местного издания, в город Жанаозен, относящийся к Мангистауской области, также перебрасывают силовиков. «В районе Жетыбая едет автобус с бойцами Национальной гвардии, своими глазами видел их — на автомашине "Урал"», — приводит КазТАГ сообщение, распространенное среди протестующих 3 января. В Национальной гвардии Казахстана на появившуюся информацию не отреагировали.

Отмечается, что на место событий также прибыли два самолета военно-транспортной авиации.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10,2 до 20,5 российского рубля) за литр.

Попытки договориться

После начала протестов в ситуацию пришлось вмешаться центральной власти. В ночь на 3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил правительству республики «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле». В свою очередь кабмин объявил о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещал реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Также в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора.

На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа со 120 до 85-90 тенге за литр Заявление правительства Казахстана

Принятые меры не устроили протестующих — так, в Актау демонстранты потребовали отставки правительства республики.

Неудавшийся диалог

Местные власти также предприняли попытки наладить диалог с протестующими. Представители акимата (администрации) Мангистауской области в Казахстане призвали участников «газового» протеста решать вопросы в правовом поле.

В ходе встречи с собравшимися представители местных исполнительных органов призвали граждан к ведению конструктивного диалога, сообщили в пресс-службе акимата. Также чиновники «объяснили необходимость соблюдения общественного порядка, так как его нарушение может привести к угрозе жизни и здоровью населения».

Тем не менее, протестующие в Жанаозене прогнали с центральной площади приехавшего на переговоры акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и его подчиненных. Местных жителей не удовлетворило его заявление, что власти договорились с владельцами АЗС о некотором снижении цен на топливо.

