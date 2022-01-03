Протестующие в Казахстане прогнали вышедшего к людям акима

Участники «газовых» протестов в казахском Жанаозене прогнали с центральной площади приехавшего на переговоры акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и его подчиненных. Об этом сообщает «Радио Азаттык» (включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Руководитель областной администрации вышел к протестующим и рассказал, что после поручения президента Токаева власти встретились с частными предпринимателями, владеющими АЗС, и договорились, что цены на заправках снизятся до 85–90 тенге. Однако жители продолжили требовать снижения цен до 50 тенге. Они не позволили Ногаеву продолжить и назвали его «сказочником», после чего аким ушел с площади.

Ранее сообщалось, что протестующие перекрыли дорогу со стороны аэропорта Актау, где, по данным очевидцев, 3 января приземлились два военно-транспортных самолета.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10,2 до 20,5 российского рубля) за литр.