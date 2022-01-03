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Участников «газового» протеста в Казахстане призвали к порядку

Власти Казахстана призвали протестующих из-за цен на газ к ведению конструктивного диалога

Кадр: страница Serik Baqtybaiuly на Facebook

Представители акимата (администрации) Мангистауской области в Казахстане призвали участников «газового» протеста решать вопросы в правовом поле. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с собравшимися представители местных исполнительных органов призвали граждан к ведению конструктивного диалога, сообщили агентству в пресс-службе акимата. Также чиновники «объяснили необходимость соблюдения общественного порядка, так как его нарушение может привести к угрозе жизни и здоровью населения».

Ранее сообщалось, что протестующие в казахском Жанаозене прогнали с центральной площади приехавшего на переговоры акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и его подчиненных. Местных жителей не удовлетворило его заявление, что власти договорились с владельцами АЗС о некотором снижении цен на топливо.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10,2 до 20,5 российского рубля) за литр.

Марина Совина
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