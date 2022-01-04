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Митингующие в Актау пригрозили «стоять до тех пор, пока не приедет Токаев»

«Интерфакс»: в Актау митингующие потребовали, чтобы к ним приехал президент Токаев

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В казахстанском Актау митингующие, несмотря на обещание правительства снизить цены на газ, потребовали встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщает «Интерфакс».

Собравшиеся на площади продолжают митинг, они развернули дополнительные палатки и пригрозили, что «будут стоять до тех пор, пока не приедет Токаев».

Отмечается, что ранее к ним вышли члены правительственной комиссии Казахстана и пообещали снизить цены на газ, из-за которых в Мангистауской области на западе страны со 2 января проходят протестные митинги. Ими были также даны гарантии о непривлечении митингующих к ответственности.

Ранее власти Казахстана объявили о снижении цены на сжиженный газ для машин в Мангистауской области до 50 тенге (8,17 рубля) за литр после встречи с протестующими. Решение вынесла правительственная комиссия, которая прибыла в Мангистаускую область по поручению президента страны.

2 января в Мангистауской области автомобилисты вышли на протестные акции против роста цен на газ для машин. Они потребовали снижения стоимости сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр.

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Антон Похиляк
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