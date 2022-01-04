Президент Казахстана призвал участников «газовых» протестов быть ответственными

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Актау, где прошли протесты из-за повышения цен на сжиженный газ, начала работу Правительственная комиссия, в которую входят сотрудники администрации главы государства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Токаев также отметил, что на постоянной основе осуществляет деятельность Республиканский оперативный штаб. Он рассказал, что Комиссия должна найти взаимоприемлемое решение возникшей проблемы в интересах обеспечения стабильности в стране. Правоохранительным органам поручено не допустить нарушений порядка, добавил Токаев. Помимо этого, президент призвал демонстрантов проявить ответственность и готовность к диалогу.

После начала протестов в ситуацию пришлось вмешаться центральной власти. В ночь на 3 января Токаев сообщил, что поручил правительству республики «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле». В свою очередь кабмин объявил о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещал реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Также в отношении владельцев заправок было начато расследование на предмет ценового сговора.

Протесты в Казахстане начались утром 2 января в Жанаозене и других населенных пунктах Мангистауской области. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного газа, которая резко увеличилась с 60 до 120 тенге (с 10,2 до 20,5 российского рубля) за литр.

