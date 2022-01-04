Президент Казахстана по-русски обратился к нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 4 января, обратился к нации по-русски. Его слова передает ТАСС.

В обращении Токаев заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию.

Также президент призвал граждан не поддаваться на провокации «внутри и извне», назвав призывы митингующих абсолютно незаконными. По его словам, сейчас нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.

Ранее 4 января Токаев обратился к участникам «газовых» протестов в стране, заявив, что правительство приняло решение о снижении цены за сжиженный газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр (8,5 рубля). Он также попросил демонстрантов «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества».

Автомобилисты в Мангистауской области Казахстана начали протестовать против роста цен на газ для машин 2 января. Они потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.