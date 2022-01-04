В Алма-Ату ввели бронетехнику

В крупнейший город Казахстана Алма-Ата, где собрались протестующие, ввели бронетехнику. Об этом во вторник, 4 января, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

На окраинах города заметили бронетранспортеры.

Ранее на площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Силовики применяют для разгона протестов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В Мангистауской области Казахстана 2 января начались протесты против роста цен на газ для машин. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.