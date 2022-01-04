Протестующие в Казахстане избили полицейского

На площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Полиция применила светошумовые гранаты. Здание администрации оцеплено большим количеством силовиков.

Отмечается, что сотрудники полиции оттеснили участников митинга с площади. Сейчас людей стало меньше.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста стоимости газа для машин. Они потребовали снижения цены на сжиженное топливо, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах митингующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики, а в Актау пригрозили продолжать протестовать, пока к ним не придет действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

