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Протестующие в Казахстане избили полицейского

В Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины правоохранителей

Кадр: Газета Ак Жайык / YouTube

На площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Полиция применила светошумовые гранаты. Здание администрации оцеплено большим количеством силовиков.

Отмечается, что сотрудники полиции оттеснили участников митинга с площади. Сейчас людей стало меньше.

2 января в Мангистауской области Казахстана автомобилисты вышли на протестные акции против роста стоимости газа для машин. Они потребовали снижения цены на сжиженное топливо, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах митингующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики, а в Актау пригрозили продолжать протестовать, пока к ним не придет действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Марина Совина
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