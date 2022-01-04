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Применение светошумовых гранат против протестующих в Казахстане попало на видео

В Казахстане силовики применили для разгона протестующих гранаты и слезоточивый газ

Применение силовиками светошумовых гранат против протестующих в Казахстане попало на видео. Запись была опубликована в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На кадрах, снятых из окна многоэтажного дома, видны выстроившиеся на дороге силовики. Правоохранители применили для разгона протестов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как отмечает корреспондент РИА Новости, подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики в центре Алматы.

Ранее сообщалось, что на площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов.

В Мангистауской области Казахстана 2 января начались протесты против роста цен на газ для машин. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

Марина Совина
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