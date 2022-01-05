Полиция начала задерживать протестующих в Казахстане

Протестующие в Алма-Ате не уходят с улиц города, полиция начала проводить задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев.

По словам местных жителей, протестующих оттеснили с площади Республики, теперь группы демонстрантов идут по разным улицам города, задержанных увозят в местное РОВД.

«В некоторых местах были стычки с представителями правопорядка, протестующие сожгли как минимум одну их машину. Спецмашины перемещают во дворы, протестующие с улиц пока не расходятся, но кажется, что пик прошел», — рассказали местные жители.

4 января на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к нации по-русски. Он заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию. Также президент призвал граждан не поддаваться на провокации «внутри и извне», назвав призывы митингующих абсолютно незаконными.

2 января в в Мангистауской области Казахстана начались протесты против роста цен на газ для машин. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр.