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Президент Казахстана ввел режим ЧП в еще одной области

Токаев ввел чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях до 19 января

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алматинской области. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим в области с 23:00 до 7:00 будет введен комендантский час, комендантом региона назначен начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

Ранее в связи с протестами в Казахстане режим ЧП с 5 января был введен в Алма-Ате и в Мангистауской области. Он будет действовать до полуночи 19 января.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие требовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Во вторник, 4 января, начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки проходили и в других городах страны. Позже Токаев принял отставку правительства.

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Варвара Кошечкина
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