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Глава МИД Германии выступила за диалог с Россией по Украине

Глава МИД Германии Бербок: действия РФ имеют цену, выход из кризиса возможен через диалог
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Michael Sohn / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок перед поездкой в США вновь выступила за диалог с Россией по Украине. Она заявила об этом в среду, 5 января, ее цитирует ТАСС.

«Что касается России, то общий посыл европейцев и правительства США понятен: действия России имеют цену, и выход из кризиса может быть лишь через диалог. Мы четко говорили об этом российскому правительству в последние несколько дней и недель», — уточнила министр.

Она добавила, что США являются самым сильным союзником европейцев. По словам Бербок, сила альянса измеряется не танками и ракетами, а тем, что страны «действуют сообща, когда это особенно важно».

Ранее представитель по вопросам внешней политики входящего в оппозицию Христианско-демократического союза Юрген Хардт увидел во внешней политике Германии «трещины» из-за отсутствия в правительстве ФРГ единой позиции по «Северному потоку-2». По его словам, социал-демократы, «зеленые» и либералы также не имеют общей точки зрения насчет санкций против России.

В конце декабря Бербок выступила против поставок вооружения Украине, поскольку это может привести к дальнейшей военной эскалации на востоке страны. Бербок заявила, что главная задача международного сообщества — не допустить дальнейшей эскалации.

Марина Совина
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