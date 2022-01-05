Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Во внешней политике Германии увидели «трещины» из-за «Северного потока-2»

Политик Хардт: во внешней политике Германии трещины, нет позиции по «Северному потоку-2»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Представитель по вопросам внешней политики входящего в оппозицию Христианско-демократического союза Юрген Хардт увидел во внешней политике Германии «трещины» из-за отсутствия в правительстве ФРГ единой позиции по «Северному потоку-2». Он заявил об этом в интервью редакционной группе «Функе», передает ТАСС.

Также социал-демократы, «зеленые» и либералы не имеют общей точки зрения насчет санкций против России.

«После нескольких недель во внешней политике и политике безопасности коалиции появляются трещины», — сказал Хардт, добавив, что вопрос о том, кто определяет внешнюю политику: ведомство канцлера или МИД.

«Не прояснен, к примеру, вопрос "Северного потока-2" — СДПГ придерживается точки зрения, что речь идет об исключительно экономическом проекте, а глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] указывает на геостратегическую роль. По вопросу санкций против России также усматриваются разные позиции», — уточнил немецкий политик.

Ранее стало известно, что Сенат США готовит пакет санкций против «Северного потока-2», голосование пройдет 14 января.

2 января сообщалось, что в Германии допустили введение санкций против «Северного потока-2» в случае, если Россия вторгнется на Украину. С предложением рассмотреть возможность введения ограничений против проекта выступил депутат бундестага Германии от партии «Зеленые» Омид Нурипур.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО назвали главную тему на предстоящих переговорах с Россией
Раскрыты подробности о запуске ракеты КНДР в сторону Японского моря
Кардиолог назвал неожиданную причину образования тромбов
Во внешней политике Германии увидели «трещины» из-за «Северного потока-2»
Коммунальщики обещали перезалить каток с буграми в центре Москвы
Япония отреагировала на новый ракетный пуск КНДР
Премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли перенесли
Большая часть протестующих в Алма-Ате разошлась по домам
Задержанный за убийство пятилетней россиянки оказался педофилом-рецидивистом
Трамп отменил пресс-конференцию в годовщину штурма Капитолия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter