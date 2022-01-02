В Германии допустили введение санкций против «Северного потока-2»

Против российского газопровода «Северный поток-2» все еще могут ввести санкции в случае, если Россия вторгнется на Украину. Такое развитие событий допустил депутат бундестага Германии от партии «Зеленые» Омид Нурипур в интервью медиагруппе Funke, передает РИА Новости.

«Если Россия вторгнется на Украину, тогда "Северный поток-2" стоит поставить под вопрос», — заявил депутат, призвав европейских политиков рассмотреть возможность введения ограничений против Москвы и ее проекта.

При этом он подчеркнул, что Германия будет придерживаться закона, и если газопровод пройдет сертификацию, а российские власти не станут предпринимать каких-либо противоправных действий, проект заработает в положенный срок. «Если с правовой точки зрения все будет в порядке, то газопровод заработает», — пояснил Нурипур.

В конце декабря 2021 года депутат отмечал, что практически не видит возможностей предотвратить запуск «Северного потока-2».

29 декабря представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград сообщила, что не может рассказать о точных сроках запуска газопровода. «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», — заявила Унград.

Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, 29 декабря назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года.