Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ФРГ назвали невозможной блокировку «Северного потока-2»

Депутат ФРГ Нурипур заявил, что нет возможностей предотвратить запуск «Северного потока-2»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Эксперт по внешней политике, депутат бундестага от партии «Зеленые» Омид Нурипур в интервью Passauer Neue Presse назвал невозможной блокировку газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

«Я больше не вижу много возможностей предотвратить, даже если я все еще считаю, что проект неправильный», — заявил парламентарий ФРГ, пояснив, что все принципиальные решения уже приняты, поэтому такими методами сорвать запуск трубопровода невозможно.

Кроме того, Нарипур подчеркнул, что если газопровод будет соответствовать законодательству, то его введут в эксплуатацию.

29 декабря представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград сообщила, что не может рассказать о точных сроках запуска газопровода «СП-2». «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», — заявила Унград.

Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, 29 декабря назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам начнут выдавать больничные по-новому
Гришковец прокомментировал свое назначение во ФСИН
В ФРГ назвали невозможной блокировку «Северного потока-2»
Польша обвинила Россию в «газовом шантаже» Европы
Сестер Авериных призвали покинуть спорт
НАТО предрекли развал до вступления в нее Украины
Получившая российское гражданство экс-советница Рейгана заявила о любви к России
Вирусолог рассказал о защите от коронавируса у ряда россиян
Диетолог раскрыла способ похудеть без ограничений в еде
Украина заявила об отсутствии угрозы со стороны России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter