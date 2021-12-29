Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии затруднились уточнить сроки запуска «Северного потока-2»

Представитель Минэка ФРГ Унград затруднилась уточнить сроки запуска «Северного потока-2»

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград затруднилась уточнить сроки запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

«Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство», — сказала представитель минэкономики ФРГ на брифинге. По ее словам, вопросы о сроках окончания сертификации следует направлять регулятору.

В Федеральном сетевом агентстве 29 декабря сообщили, что в ситуации с сертификацией оператора «Северного потока-2» на данный момент ничего не изменилось. Представитель агентства напомнила, что глава регулятора Йохен Хоман ранее говорил, что в первой половине 2022 года решения по сертификации не ждет, а необходимых документов не поступало.

Материалы по теме:
Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Новый порядок.Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
2 декабря
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября

Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, 29 декабря назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года. В то же время он отметил, что при желании европейских коллег поставки могут начаться и раньше середины года.

Он подчеркнул, что сорвать реализацию проекта невозможно, и газ по нему будет поставляться в Европу. По словам Новака, ранее он слышал много разных заявлений о том, что газопровод никогда не будет достроен, но в итоге строительство удалось завершить.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, «Северный поток-2» готов к работе, обе нитки заполнены газом.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили добавить основание для лишения российского гражданства
Известная актриса рассказала о своей необычной коллекции
Глеб Павловский описал видение Горбачевым СССР как части «европейского дома»
Оценена связь употребления алкоголя с низким риском заражения коронавирусом
Американские компании предупредили о риске потерять Китай
Синоптик назвал регион России с самой теплой новогодней ночью
В США российские танки не попали в тройку мощнейших в мире
Забывшая ключи в замке входной двери россиянка лишилась денег и драгоценностей
В РПЦ выступили против возвращения смертной казни
США отказались обнародовать свои обеспокоенности по безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter