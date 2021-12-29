В Германии ответили на вопрос о сертификации «Северного потока-2»

В ситуации с сертификацией оператора «Северного потока-2» на данный момент ничего не изменилось, сообщили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель агентства напомнила, что глава регулятора Йохен Хоман ранее говорил, что в первой половине 2022 года решения по сертификации не ждет, а необходимых документов не поступало. По ее словам, ситуацию по-прежнему отражают заявления ведомства от 16 ноября.

Тогда агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора, обосновывая это причинами правового характера. Предполагалось, что процесс возобновится, когда компания передаст основной капитал, касающийся сегмента в Германии, немецкому дочернему предприятию. Проверка продолжится при поступлении новых документов.

Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, 29 декабря заявил, что сорвать реализацию «Северного потока-2» невозможно, и газ по нему будет поставляться в Европу. По словам Новака, ранее он слышал много разных заявлений о том, что газопровод никогда не будет достроен, но в итоге процесс удалось завершить.

