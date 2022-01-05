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Бородина показала фигуру в бикини и взволновала поклонников

Ксения Бородина снялась в бассейне на Мальдивах в купальнике сиреневого оттенка

Фото: @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина показала фигуру в бикини во время отдыха на Мальдивах и взволновала поклонников. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram.

38-летняя знаменитость снялась в бассейне в раздельном бикини сиреневого оттенка. Ее волосы распущены, а в качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и минималистичные браслет с подвеской. «Делай музыку громче и плюй на чужое мнение», — подписала Бородина пост, который набрал больше 276 тысяч лайков.

Кроме того, незадолго до этого звезда поделилась коротким роликом, на котором ее раскачивают в том же купальнике на подвесных качелях на пляже. Подписчики оценили внешний вид телеведущей в комментариях. «Фигура супер!», «Куколка», «Классный купальник», «Какая красота!», «Вот это кайф! Хочу так отдыхать!» — высказывались они.

Ранее в январе Ксения Бородина взяла билеты за миллион рублей для себя и дочерей в комфорт-классе самолета и возмутилась нехваткой пледов на борту. «Хочется понять, почему когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой?» — пожаловалась звезда.

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Айсель Эюбова
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