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Бородина взяла билеты за миллион рублей и возмутилась нехваткой пледов на борту

Ксения Бородина разочаровалась в нехватке пледов и подушек для всех пассажиров самолета

Фото: @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина взяла билеты на Мальдивы, которые обошлись ей в сумму более миллиона рублей, и возмутилась нехваткой пледов с подушками на борту для всех пассажиров. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram.

Знаменитость купила билеты для себя и двух дочерей в комфорт-классе самолета на Мальдивы общей стоимостью 1,1 миллиона рублей и пожаловалась на высокую стоимость при несоответствии сервиса.

«Хочется понять, почему когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом — 94 тысячи, комфорт — 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек? Бред же!» — поделилась Бородина разочарованием со своей аудиторией.

Ранее в декабре 2021 года телеведущая Ксения Бородина показала роскошные подарки, которые ее шестилетняя дочь Теона получила во время празднования дня рождения. Так, она опубликовала в своих соцсетях ролик, продемонстрировав множество подарочных коробок московского магазина ЦУМ и пакетов разных люксовых брендов, преподнесенных девочке гостями мероприятия.

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Дарья Рыбак
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