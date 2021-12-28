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Бородина показала роскошные подарки шестилетней дочери

Младшая дочь Ксении Бородиной Теона открыла полученные от гостей презенты

Фото: @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина показала роскошные подарки, которые ее шестилетняя дочь Теона получила во время празднования дня рождения. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Известно, что младшей дочери знаменитости исполнилось шесть лет. Бородина опубликовала ролик, в котором продемонстрировала множество подарочных коробок московского магазина ЦУМ и пакетов разных люксовых брендов, преподнесенных девочке гостями мероприятия. На размещенных кадрах именинница открывает полученные подарки.

Среди презентов, например, оказались кеды французского модного дома Dior бежевого цвета, а также черное худи марки Givenchy. Помимо этого, Теона получила рюкзак итальянского Gucci с монограммой ретейлера и куртку DKNY из серебристой ткани.

Помимо этого, виновница торжества обнаружила в многочисленных пакетах аксессуар для волос люксового бренда Louis Vuitton, большую палетку теней и другую детскую косметику, а также кроссовки Adidas с Микки Маусом и различные игрушки.

Ранее Ксения Бородина подарила шестилетней дочери iPhone последней модели. Младшей дочери телеведущей исполнилось шесть лет. Для нее организовали праздник: пригласили аниматоров и украсили дом. «Теона в восторге. Я сама радуюсь как ребенок, когда такое вижу. Мне так жаль, что в нашем детстве такого не было, когда к тебе приезжает целый сказочный грузовик с волшебными персонажами», — написала мать девочки.

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Карина Черных
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