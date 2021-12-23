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Бородина подарила шестилетней дочери последний IPhone

Российская телеведущая Бородина купила последний IPhone в подарок шестилетней дочери

Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина отметила день рождения дочери Теоны. В подарок шестилетней девочке она купила IPhone последней модели. Событие в Instagram освещала сама Бородина.

Младшей дочери Бородиной исполнилось шесть лет. Для нее организовали праздник: пригласили аниматоров и украсили дом. «Теона в восторге. Я сама радуюсь, как ребенок, когда такое вижу. Мне так жаль, что в нашем детстве такого не было, когда к тебе приезжает целый сказочный грузовик с волшебными персонажами», — написала телеведущая.

Ранее Бородина похвасталась украшением за 1,5 миллиона рублей. В сторис она показала подписчикам золотые серьги с крупными изумрудами, обрамленными бриллиантами от ювелирного бренда Esfir Jewellery Atelier, которые телеведущей подарили на Новый год.

Марина Совина
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