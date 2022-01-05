Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Казахстана заявил о жертвах среди силовиков в ходе протестов

Президент Казахстана Токаев: в ходе протестов в стране появились жертвы среди силовиков

Фото: РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе протестов в стране появились жертвы среди сотрудников силовых структур. Глава государства выступил с обращением к нации на канале Qazaqstan в среду, 5 января.

Токаев подчеркнул, что власть намерена максимально жестко действовать в отношении правонарушителей.

Ранее стало известно, что в Алма-Ате недовольные политикой казахских властей отобрали у сотрудников силовых структур огнестрельное оружие, дубинки и щиты, после чего начали собираться в центре города. Сообщалось, что полиция покинула улицы, никто не препятствует демонстрантам вооружаться и собираться в большие группы. В городе не работают телевидение, интернет и мобильная связь.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза
Самолет специального летного отряда «Россия» вылетел в сторону Казахстана
Аэропорт охваченного протестами Актау приостановил работу
Толпа попыталась снести памятник Назарбаеву
Кадыров сравнил события в Казахстане с началом военных кампаний в Чечне
В Казахстане выключили все мобильные сети
Создан аккумулятор с рекордным запасом хода
Россияне с ностальгией вспомнили старые телефонные номера
Российский тренер рассказал о вреде четверных прыжков для фигурного катания
Президент Казахстана заявил о жертвах среди силовиков в ходе протестов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter