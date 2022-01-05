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Протестующие отняли у полиции огнестрельное оружие и щиты в Алма-Ате

РИА Новости: казахские протестующие разоружили полицию в Алма-Ате

Фото: РИА Новости

В Алма-Ате недовольные политикой казахских властей отобрали у силовиков огнестрельное оружие, щиты и дубинки, после чего начали тысячами стекаться в центр города. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, разоруженная полиция покинула улицы, никто не препятствует демонстрантам собираться в большие группы и вооружаться, в том числе и подручными средствами. При этом в городе по-прежнему не работает интернет, мобильная связь и телевидение.

Ранее стало известно, что в Алма-Ате демонстранты сожгли резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, был захвачен корпункт телеканала «Мир24». Демонстранты потребовали от журналистов предоставить им выход в прямой эфир.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Токаев под давлением протестов распустил кабмин, а также поручил организовать госрегулирование цен на энергоносители, топливо и продукты сроком на полгода. При этом он ввел режим чрезвычайного положения сразу в нескольких городах, в том числе столице республики Нур-Султане.

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Михаил Кириллов
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