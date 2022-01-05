Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Казахстана принял отставку правительства

Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства, врио главы будет Алихан Смаилов
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января принял отставку правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

Временно исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Уточняется, что члены правительства Казахстана продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Протесты в Казахстане против роста цен на топливо продолжаются со 2 января. В некоторых городах протестующие призывали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики. 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в городе и в Мангистауской области режим ЧП и комендантский час.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности убийства пятилетней девочки в Костроме
Пожар на российском газоперерабатывающем заводе попал на видео
Москвичка невыгодно обменяла валюту и предупредила о мошеннической схеме из 90-х
Ми-8 эвакуировал экипаж российского судна в Охотском море
Взрыв прогремел на российском газоперерабатывающем заводе
Гинцбург назвал срок выхода назальной и детской вакцин от COVID-19
Россиянам перечислили самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году
Раскрыты подробности о запуске ракеты КНДР в сторону Японского моря
Кардиолог назвал неожиданную причину образования тромбов
Во внешней политике Германии увидели «трещины» из-за «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter