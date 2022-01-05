В Алма-Ате ввели комендантский час

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате и в Мангистауской области на период действия режима чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23.00 до 7.00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента республики Касыма-Жомарта Токаева.

На период действия чрезвычайного положения создаются комендатуры, которые возглавили начальники полиции Таймерденов в Алма-Ате и Бактыбаев в Мангистауской области. В городе и регионе запрещены массовые мероприятия, в том числе забастовки и мирные собрания, также вводится запрет на въезд и выезд из Алма-Аты и Мангистауской области, запрещается продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя.

Кроме того, у жителей на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы, будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с протестами своим указом ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и в Мангистауской области на две недели — с 5 января до полуночи 19 января. Как следует из документа, режим ЧП введен «в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан».

2 января в Мангистауской области Казахстана начались протесты против роста цен на газ для машин. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

4 января на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к нации по-русски. Он заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию.