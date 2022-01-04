Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате на две недели

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алма-Ате и в Мангистауской области на две недели — с 5 января до полуночи 19 января — в связи с протестами. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из документа, режим ЧП введен «в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан». Он будет действовать с 1:30 5 января до полуночи 19 января.

2 января в Мангистауской области Казахстана 2 января начались протесты против роста цен на газ для машин. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

4 января на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к нации по-русски. Он заявил, что власть не падет, и призвал соотечественников к благоразумию. Также президент призвал граждан не поддаваться на провокации «внутри и извне», назвав призывы митингующих абсолютно незаконными.

