Президент Казахстана поручил ввести госрегулирование цен на ряд продуктов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 5 января, поручил правительству ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты. Об этом говорится в заявлении по итогам совещания о социально-экономической ситуации в стране, опубликованном на официальном сайте президента.

Также глава республики поручил рассмотреть необходимость моратория на повышение коммунальных услуг для населения сроком на 180 дней.

К социально значимым продуктам в Казахстане относятся 19 товаров, среди которых мука, хлеб, макаронные изделия, соль, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло и другие.

Также глава республики предложил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Он поручил генеральной прокуратуре провести расследование на предмет ценового сговора в реализации сжиженного газа.

Ранее Токаев заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на Минэнергетики.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.