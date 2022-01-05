Президент Казахстана поручил провести перезагрузку газовой отрасли

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести качественную перезагрузку газовой отрасли в регионе в связи с протестами на почве роста цен. Об этом сообщает ТАСС.

Глава республики предложил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней, а также перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи.

«Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка», — заявил президент.

Токаев также поручил генеральной прокуратуре провести расследование на предмет ценового сговора в реализации сжиженного газа.

По словам президента Казахстана, ответственность за ситуацию в республике лежит на правительстве. «Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "КазМунайГаз" и "QazaqGaz"», — сказал Токаев.

Протесты в Казахстане против роста цен на топливо начались 2 января. В некоторых городах протестующие призывали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики. 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны.