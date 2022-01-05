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Президент Казахстана назвал особо виновных в протестах

Президент Казахстана Токаев: особая вина за протесты лежит на правительстве, Минэнергетики
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал виновных в протестной ситуации в республике. Его слова приводит РИА Новости.

По словам президента, особая вина лежит на правительстве.

«Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "КазМунайГаз" и "QazaqGaz"», — сказал Токаев.

В среду, 5 января, Токаев подписал указ об отставке правительства. Временно исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Алихан Смаилов. Члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Протесты в Казахстане против роста цен на топливо начались 2 января. В некоторых городах протестующие призывали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики. 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны. В Алма-Ате и в Мангистауской области на период действия режима чрезвычайного положения с 5 по 19 января ввели комендантский час с 23.00 до 7.00.

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Марина Совина
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