В России выявили 15 772 случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 15 772 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 585 984. Об этом в среду, 5 января, сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 15 903 заражения.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (2307), Санкт-Петербурге (1273) и Московской области (775). Меньше всего — в Магаданской области (6 случаев), Камчатском крае (6 случаев) и в Ненецком автономном округе (3 случая).

За 24 часа скончались 828 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 313 015 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 25 581, общий — 9 600 728.