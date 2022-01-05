Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 15 772 случая коронавируса

В России за сутки выявили 15 772 новых случая коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России выявили 15 772 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 585 984. Об этом в среду, 5 января, сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 15 903 заражения.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (2307), Санкт-Петербурге (1273) и Московской области (775). Меньше всего — в Магаданской области (6 случаев), Камчатском крае (6 случаев) и в Ненецком автономном округе (3 случая).

За 24 часа скончались 828 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 313 015 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 25 581, общий — 9 600 728.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицейскими
В Госдуме назвали причину протестов в Казахстане
Шевченко стал кандидатом на пост главного тренера сборной Польши
В России выявили 15 772 случая коронавируса
На Украине допустили раскол страны в 2022 году
Уехавшие за границу россияне рассказали о сложностях жизни в 2021 году
Бывший помощник Ельцина объяснил решение выбрать Путина преемником
Циклон «Аннет» принесет в Москву сильный снегопад
Протестующие захватили мэрию Актобе
Названо число пострадавших в протестах в Алма-Ате
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter