В Германии назвали «единственный выход» из кризиса на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи с с госсекретарем США Энтони Блинкеном высказалась о кризисе на Украине. Она заявила, что Бершлин продолжит выступать за диалог по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Бербок назвала диалог «единственным выходом» из кризиса на Украине. По ее словам, у сложившейся ситуации нет другого политического решения и способа для урегулирования. Она также подчеркнула, что Германия всегда стремилась «искать диалог в нормандском формате».

«Любые действия со стороны России будут иметь цену. Нарушение суверенитета Украины будет иметь серьезные последствия», — предупредила Бербок.

Глава МИД Германии также добавила, что необходимо привлечь страны Евросоюза к переговорам о безопасности в регионе. «Решения о безопасности Европы не могут приниматься без участия Европы», — отметила она.

Ранее Бербок уже выступала за диалог с Россией по Украине. Она также заявила, что то США являются наиболее сильным союзником европейцев. Бербок добавила, что сила НАТО заключается не в вооружении, а в том, что члены альянса «действуют сообща, когда это особенно важно».