В Германии рассказали о «своей» позиции о поставках оружия на Украину

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказалась о поставках оружия на Украину. По ее словам, Германия обладает особой позицией по этому вопросу, передает РИА Новости.

На пресс-конференции после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном Бербок рассказала, что у Германии есть свой, отличающийся от США, взгляд на поставки оружия Украине. Она подчеркнула, что Штаты наращивают военную поддержку республике под предлогом защиты от «российской агрессии».

«Позвольте мне дать очень ясно понять, что у нас есть своя, отличающаяся позиция по поводу поставок оружия на Украину», — заявила Бербок.

Министр также напомнила, что Германия помогла Украине построить военный госпиталь и поддерживала ее медицинскими поставками после 2014 года, когда на востоке страны разгорелся конфликт.

В свою очередь Блинкен отметил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине в ближайшие недели и месяцы. Кроме того, у них есть ресурсы увеличить поставки сверх запланированных объемов в случае эскалации. Блинкен подчеркнул, что президент США Джо Байден предупредил об этой возможности российского коллегу Владимира Путина.

Ранее Бербок назвала «единственный выход» из кризиса на Украине. Урегулировать сложившуюся ситуацию возможно только с помощью диалога, считает она.